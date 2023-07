Kaczyński się ich boi? Mówią co zamiast 13. emerytury

Jarosław Kaczyński stwierdził, że "Lewica ledwie dycha", a PO jest komuną. - To świetnie pokazuje, że PiS brakuje merytorycznych argumentów - skomentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - PiS nie ściga się już z nikim na programy. Wie, że nie ma już dobrych propozycji dla Polaków, w związku z czym prezes Jarosław Kaczyńskim, który jest dziś trochę prezydentem Donaldem Trumpem, odwołuje się do wyzwisk i do programu, który można określić jako nienawiść plus. Rozumiem, że prezes Kaczyński obawia się Lewicy, która ma świetny program na Polskę po PiS i pokazuje dobitnie, że inna polityka jest możliwa. Mówimy otwarcie: zamiast 13-stek i 14-stek druga waloryzacja, renta wdowia i leki za 5 zł. Prezes PiS niczym św. Mikołaj mówi seniorom, że dostaną 13-stkę, a 14-stkę może tak lub nie - dodała.

Rozwiń