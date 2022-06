Kaczyński rzucił wyzwanie Morawieckiemu. Wbił szpilę Tuskowi

Szef PiS przyznał też jednak, że nie wszystko udało się wykonać. - Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to pobiliśmy rekord. 235 tys. mieszkań w 2021 roku to jest najlepszy wynik, od 1979 roku. Tutaj nie wszystko wyszło. Z Mieszkania Plus tylko 18 tys. wybudowanych i 24 tys. w budowie. Powinno być tego dużo, dużo więcej - wskazał wicepremier.