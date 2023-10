Nowe wystąpienie Kaczyńskiego. Przekazuje instrukcję wyborcom

- Większość Polaków mieszka na wsiach i w niewielkich ośrodkach miejskich i tam naprawdę było często niedobrze i my to w wielkiej mierze zmieniliśmy, począwszy od bezrobocia a skończywszy na ogromnej liczbie, wielu, wielu tysiącach inwestycji. Wczoraj ta kolejna cześć środków 26 mld zł została rozdzielona między powiaty, gminy samorządy. My gwarantujemy, że będziemy to kontynuować - powiedział prezes PiS.