Kaczyński: To lumpenelita! Tępota i nieuctwo

- Do czego dążą ludzie rządzący we wszystkich krajach Europy? Dążą do umacniania świadomości swojego narody, żeby ten naród czuł się mocny. Czasami pokryte to jest ideologią, jak we Francji, ale nie będę wdawał się w szczegóły. Wydają tam po prostu ogromne sumy na politykę kulturalną, żeby Francuzi czuli się dumni, ale co robiono latami w Polsce? - zaczął Kaczyński podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Rzeszowie.