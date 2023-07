Kaczyński przeholował? Senatorowie PiS nabierają wody w usta

Dorota Tobiszewska z kolei była rozbawiona pytaniem o to, czy Tusk jest "wrogiem narodu". - Nie podoba mi się to, co mówi (Donald Tusk - przyp. red.), nie podoba mi się, to w jaką stronę prowadzi swoje ugrupowanie, ale to, co pani powiedziała, to jest bardzo mocne słowo, nie chciałabym takich słów używać - powiedziała.