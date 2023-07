Tusk. o "smrodzie pisowskiej korupcji". Spore emocje w sieci

Jak przekazała, podczas wizyt obok hali magazynowej w Zielonej Górze widziała chore zwierzęta. - Ludzie się skarżyli na to, że było im niedobrze. My sami po tym, jak poszliśmy z kamerą w okolice tej hali, to ja wymiotowałam jak kot, więc naprawdę tam śmierdziało i śmierdziało tak, że to rzeczywiście skutkowało u ludzi - podkreśliła posłanka.