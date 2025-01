Ruch Banasia ws. afery wizowej. Będą zawiadomienia do prokuratury

- Sformułowaliśmy cztery zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa , które dzisiaj zostaną złożone. Mamy bardzo konkretne ustalenia, które potwierdzają łamanie prawa, łamanie procedur ws. przyznawania wiz - mówił o wynikach kontroli NIK ws. afery wizowej Marian Banaś.

- Nasz raport został udostępniony również komisji śledczej do spraw zbadania afery wizowe j. Materiałów mieliśmy bardzo dużo, ale mamy też ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zespół, który zajmuje się kontrolami, więc trzeba było dokładnie przeanalizować wszystkie materiały i na ich podstawie sformułować cztery zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa - mówił szef NIK w TVP Info.

Banaś zapytany, czy zawiadomienia dotyczą osób, co do których wnioski do prokuratury złożyła komisja śledcza, odpowiedział, że "częściowo tak, ale nie wszystkie, bazujemy tu na własnym materiale i wyciągamy z niego wnioski".