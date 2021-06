Kaczyński "odstrzeli" Gowina? Aleksander Kwaśniewski komentuje

- Sądzę, że Jarosław Gowin sam z rządu odchodzić nie będzie. Natomiast czy Jarosław Kaczyński jest zainteresowany, by go z tego rządu przepędzić w tej chwili - nie sądzę. Nie widzę tu nic pilnego - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit". Polityk dodał, że nerwowe ruchy mogą się pojawić, gdyby okazało się, że głosów Zjednoczonej Prawicy za Ryszardem Terleckim jest mniej. W jego ocenie, "jeśli miałoby dojść do jakichś poważniejszych rekonstrukcji, to w sezonie jesiennym - jako przygrywka do przyspieszonych wyborów". Zdaniem Kwaśniewskiego są one "całkiem prawdopodobne" na wiosnę przyszłego roku. - Pytanie jest po prostu o kalkulacje. Wiele rzeczy można zarzucać Kaczyńskiemu, ale nie to, że nie umie liczyć, kalkulować politycznie. Jeśli po porozumieniu z Kukizem, po policzeniu, ile osób może wyjść z Gowinem, okazałoby się, że większość jest zachowana, to być może zdecyduje się na odstrzelenie Gowina. Ale nie wydaje mi się, żeby był tu pośpiech czy nagła konieczność - mówił były prezydent.