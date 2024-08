Kaczyński ocenił szanse Morawieckiego. Prezes PiS mówi o cudzie

Prawo i Sprawiedliwość poszukuje polityka, który mógłby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Na giełdzie nazwisk wielokrotnie padało nazwisko Mateusza Morawieckiego. Jego szanse w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego ocenił w niedzielę prezes PiS. Jarosław Kaczyński zdradził dlaczego jest sceptyczny co do kandydowania byłego premiera.