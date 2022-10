Kaczyński obiecuje. "Zrobimy to, jeśli Putin nie wysadzi świata w powietrze"

- Wszystko trzeba powoli przepychać, także oś północ-południe. To jest super ważne dla tego regionu, ale też dla Polski, Europy. To jest nowa oś strategiczna, tam powinny być koleje, drogi, rurociągi, światłowody, cała wielka infrastruktura. To było obliczone - dziś już nieaktualnie, bo jest inflacja - na 600 mld euro. W dobrych czasach takie pieniądze były do zdobycia, ale w tej chwili jest to trudniejsze, niemniej przez cały czas w tym kierunku idziemy - zapewnił prezes PiS.