Incydent z Mateckim. Jest reakcja Kaczyńskiego

- Na razie organa partii się z nim nie spotkały. Zobaczymy w gruncie rzeczy, o co chodziło - dodaje prezes. - Gdyby chodziło o ten wschód słońca, to nie jest to rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, to tak bym tego nie określił. Jakieś pouczenie będzie, jeśli okaże się, że było gorzej, to będą konsekwencje - zapowiedział prezes PiS.