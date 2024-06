Władze Suwerennej Polski wyjaśniają zajście z udziałem Dariusza Mateckiego

Ok. godziny 12 Matecki zamieścił wpis w swoich mediach społecznościowych. "Dziennikarze do mnie wydzwaniają" - zaczął. Oświadczył, że był na dachu hotelu sejmowego, by "zrobić sobie zdjęcie". Stwierdził, że wykonał fotografię, a następnie wrócił do pokoju. "Pozdrawiam serdecznie" - skwitował.