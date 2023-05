Kaczyński nie uprzedził kolegów? Patryk Jaki zaskoczył szczerością

Ogłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego propozycja waloryzacji programu 500 plus do 800 złotych była niespodzianką również dla polityków obozu władzy - wynika ze słów Patryka Jakiego (Suwerenna Polska). - Byliśmy zaskoczeni, nie byliśmy uprzedzani, ale uważamy, że to są dobre propozycje - powiedział w czwartek polityk.