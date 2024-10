"Kaczyński ma w głowie plan na autorytarne państwo". Śmiszek uderza w prezesa PIS

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był w poniedziałek Krzysztof Śmiszek. - Gdyby PiS wygrało wybory raz trzeci, mielibyśmy do czynienia z domknięciem systemu i PiS udało, by się przejąć sądy - stwierdził polityk Lewicy. Wypowiedź ta odnosi się do ostatnich słów polityków PiS, którzy deklarują "przejęcie władzy". W weekend zapowiadał tak m.in. Przemysław Czarnek. - Kaczyński ma w głowie plan na autorytarne państwo. Myślę, że napatrzył się za bardzo na takie kraje, jak Hiszpania w czasach Franco. To naturalne środowisko dla prezesa PiS - dodał Śmiszek, mówiąc, że początki tego "autorytarnego państwa" widzieliśmy "przez osiem lat".