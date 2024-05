Kaczyński i Tusk podobni? "Posługują się tymi samymi metodami"

Donald Tusk podpisał rozporządzenie dotyczące powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Prowadzący program "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga zapytał prof. Marka Migalskiego czy to ciało jest Polsce potrzebne i czy sprawi, że nasz kraj będzie bezpieczniejszy. - Nie, to jest ciało potrzebne Donaldowi Tuskowi i Platformie do młotkowania PiS-u, do prowadzenia obecnej kampanii wyborczej a później do pozyskiwania sympatii - powiedział gość programu. Migalski stwierdził, również, ze analogie pomiędzy komisją PiS-u a tą nowo powołaną są "oczywiste i narzucające się". - Ja nie twierdzę, że Tusk i Kaczyński uprawiają tę samą politykę, ale posługują się tymi metodami. Są równie bezwzględni potrafią wykorzystywać swoich współpracowników (...), mają podobny modus operandi, myślą tak samo czym jest polityka i jak ją uprawiać - powiedział gość programu.