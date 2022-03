Kaczyński i Morawiecki udali się do Kijowa. Dworczyk: tylko taka postawa może powstrzymać Putina

We wtorek rano Kancelaria Premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński jadą pociągiem do Kijowa. Towarzyszą im premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Janša. Jako delegacja Rady Europejskiej mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. - Ta wizyta oczywiście była przygotowywana wspólnie z naszymi ukraińskimi partnerami. To oni wiedzą najlepiej, w jaki sposób działać i prowadzić te spotkania i gdzie one powinny się odbyć tak, żeby zachować maksimum bezpieczeństwa - mówił Wirtualnej Polsce Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.