Kaczyński i Błaszczak zmieniają zdanie. PiS wymienia większość kandydatów do komisji śledczej ds. Pegasusa

- Protestujemy przeciw siłowym rozwiązaniom, dlatego w części ponowimy kandydatów. Nie uzyskaliśmy uzasadnienia na piśmie, dlaczego czterech naszych kandydatów zostało odrzuconych. Mając do czynienia z ludźmi z "Koalicji 13 grudnia", którzy łamią prawo, zdecydowaliśmy, że trzech kandydatów będzie innych i będą to osoby, które nie miały związku z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo domyślamy się, że o to chodziło w zastrzeżeniach. Czwarty kandydat - Janusz Cieszyński - pozostaje wśród zgłoszonych, bo jest wybitnym specjalistą z informatyki - mówi nam Błaszczak.