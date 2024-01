Nowe miejsca dla Kamińskiego i Wąsika. "Być może"

We wtorek Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni i opuścili zakłady karne. Sprawa ich mandatów poselskich wciąż stoi pod znakiem zapytania. Patryk Michalski prowadzący Wydanie Specjalne Programu Wirtualnej Polski zapytał Marcina Horałę, czy obaj panowie wystartują w wyborach do Europarlamentu. - Nie wiem, nie ustaliliśmy jeszcze list (…). Być może (przyp. red. To byłby doby pomysł). Prowadzący dopytywał również o schedę po Jarosławie Kaczyńskim i deklarację Mateusza Morawieckiego. - Ja, mały żuczek nie jestem od recenzowania, czy pana prezesa, czy pana premiera - podsumował polityk PiS.