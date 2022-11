"Kaczyński buduje IX RP". Ekspert o patologicznym obyczaju w PiS

- Zwykłem powtarzać, że Jarosław Kaczyński nie buduje IV RP, tylko IX RP, czyli III RP do kwadratu. Słowem, wszystko, co do tej pory było złe, będzie takie samo, tylko bardziej - stwierdził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Jarosław Flis, socjolog z UJ. Badacz skomentował w ten sposób ostatnie doniesienia, na temat sutych wpłat partyjnych nominatów ze spółek skarbu państwa na fundusz wyborczy PiS. - To wielka bezczelność, w dodatku potwierdzona w partyjnych uchwałach. Mówią one - co jest już kompletną żenadą - że każdy, kto zdobył stanowisko dyrektorskie w administracji, musi płacić na fundusz wyborczy PiS - przypomniał ekspert. Badacz przyznał, że "chociaż te działania nie wykraczają poza prawo, to stanowią zły obyczaj". - To wszystko układa się w taki smutny obrazek. Partia nadużywa władzy, żeby wepchnąć swoich ludzi na lukratywne stanowiska, a ci potem muszą się jej odwdzięczać. Jeśli ci nominaci czują, że muszę się rewanżować PiS, to znaczy, że bez pomocy partii na te posady by nigdy nie trafili - wywodził prof. Flis. Podkreślił, że wyborcy widzą te działania i na pewno ukarzą za nie ugrupowanie Kaczyńskiego przy urnach.

