Kaczyński aż uderzył się w piersi za tę pomyłkę. Dostał brawa

- To było przedłużenie pracy ciężko pracujących kobiet na wsi o 12 lat. 12 lat to naprawdę w życiu człowieka jest dużo, a szczególnie w tym wieku już nieco bardziej zaawansowanym, to już jest naprawdę bardzo dużo - argumentował prezes. - Ale "piekło kobiet" to na przykład było też to, że "kobita" - dodał prezes i natychmiast się poprawił: - Kobieta, przepraszam bardzo, bo to bardzo nieładnie - krygował się Kaczyński i aż uderzył się w piersi, czym wzbudził sympatię uczestników spotkania. Pojawiły się uśmiechy i brawa.