Kaci Ochoty. Szokujące zbrodnie rosyjskich bestii Reinefartha

Buty chlupiące we krwi

Równocześnie zapijaczone grupy Rosjan dokonywały masakr w wielu punktach dzielnicy. Cudem jedną z nich, w domu przy ul. Sędziowskiej 2, przeżyła Felicja Uniechowska. "7 sierpnia dotarli do nas bandyci z RONA […]. Początkowo myśleliśmy, że to Armia Czerwona. Niektórzy wybiegli na ulicę witając ich! Ale to były bestie. […] Kiedy zgonili wszystkich mieszkańców przed dom, żołdacy zaczęli do nich strzelać. Stałam z tyłu grupy i przewróciłam się. Zabijani padali na mnie. Gdy bandyci Kamińskiego odeszli, wydobyłam się spod trupów. Cała mokra, z butami chlupiącymi we krwi, zbiegłam do piwnicy" - relacjonowała.