Przetrwać za wszelką cenę. Przypadki warszawskich "robinsonów"

O godzinie 22.00 licząca łącznie 22 osoby grupa weszła do kanałów na ul. Piusa (dziś ul. Piękna). Prowadzeni przez trzech kanalarzy około czterech godzin brnęli w błocie, ekskrementach, co i rusz potykając się o ciała zabitych powstańców, a także przecinając zwoje drutów, którymi Niemcy próbowali zablokować podziemne arterie. Gdy dotarli do wylotu kanału do Wisły, mniej więcej na wysokości Portu Czerniakowskiego, rozebrali się do bielizny, przygotowali pakunki z niezbędnymi przedmiotami, koła ratunkowe i powiązali się liną. Za jakiś czas pierwsza szóstka, na komendę Kamińskiego, ruszyła w ciemną toń rzeki. Po chwili za nimi pospieszyła kolejna. I wtedy, gdy druga grupa zaczęła wchodzić do rzeki, ciemność rozjaśniły oślepiające snopy światła i rozległy się serie z automatów. "Wracać!" – darł się Kamiński.