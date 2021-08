Afganistan w rękach talibów. Kabul sparaliżowany strachem

Strach zawisł nad Kabulem. Stolica Afganistanu została zajęta przez talibów, a wielu wojskowych oraz prezydent Ghani uciekło z kraju. Nowi władcy sami przyznają, że nie spodziewali się, iż napotkają tak mały opór, wchodząc do miasta. Mieszkańcy Kabulu boją się, że zostaną wprowadzone drakońskie zasady oparte na prawie szariatu. Według doniesień w mieście rozpoczęły się grabieże, a uzbrojeni ludzie chodzą od domu do domu, sprawdzając, kto w nich mieszka. Na skrzyżowaniach ulic stoją talibowie, bacznie obserwując okolicę. Wielu z bojowników nigdy wcześniej nie widziało dużego miasta - informuje agencja Associated Press. Lotnisko w stolicy Afganistanu przeżywa oblężenie od nocy z niedzieli na poniedziałek. Przerażeni Afgańczycy chcą uciekać z kraju.