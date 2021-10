"Kabotyństwo". Skiba wprost o słowach Czarnka

- Na pewno jest to postać plastyczna, kontrowersyjna, znana z zabawnych wypowiedzi. Niektóre jego pomysły - jaką literaturę młodzież powinna czytać, jak proces edukacji powinien wyglądać - są dosyć kontrowersyjne, momentami zabawne. Ale jest to raczej postać, ja ją tak postrzegam, dość złowroga. To nie jest osobnik przyjazny edukacji, raczej ma w tej edukacji zrobić porządek według wyobrażenia PiS. Ja od pana Przemysława Czarnka mogę się spodziewać tylko czegoś najgorszego - mówił o ministrze edukacji Krzysztof Skiba w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Artysta odniósł się również do stwierdzenia polityka, że polska edukacja jest najlepsza w Europie. - To kabotyństwo chwalić samego siebie. Jest to po prostu chwalipięctwo - stwierdził Skiba.