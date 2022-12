Ka-52 zrównany z ziemią. Potężna eksplozja w obwodzie ługańskim

Kolejna maszyna Rosjan wyeliminowana z pola walki. Tym razem do sieci trafiło nagranie żołnierzy Putina, którzy otrzymali rozkaz wysadzenia śmigłowca Ka-52, po tym jak zostali trafieni przez pocisk należący do obrony powietrznej Ukrainy. Dzięki skuteczności Ukraińców, Ka-52 musiał awaryjne lądować w obwodzie ługańskim. Załoga otrzymała zadanie likwidacji uszkodzonego śmigłowca szturmowego. Do wykonania rozkazu użyto ładunku wybuchowego C4, który zrównał z ziemią rosyjską maszynę. Po silnej eksplozji w powietrzne uniosły się kłęby czarnego dymu. Los grupy rosyjskich wojskowy pozostaje nieznany. Niewykluczone, że wsparcie innego oddziału nie dotarło na czas, co skazywałoby rosyjskich okupantów na pewną śmierć.