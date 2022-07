Już się zaczęło. Grzybowe szaleństwo w Czechach

Na Facebooku mają do dyspozycji wiele grup zrzeszających pasjonatów grzybobrania, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomocą. Takie grupy potrafią zrzeszać ze sobą nawet dziesiątki tysięcy użytkowników-grzybiarzy, którzy w razie potrzeby konsultują się ze sobą. Zwykle administratorami są prawdziwi eksperci, którzy zadbają o to, by w koszyku początkującego grzybiarza znajdowały się tylko jadalne okazy grzybów. Tym samym ryzyko zebrania "trujaka" jest mniejsze, jednakże w razie wątpliwości co do przydatności danego grzyba do spożycia lepiej go po prostu zostawić.