Wideo Najnowsze wośp + 3 senatjurek owsiakTomasz Grodzki 12 min. temu Jurek Owsiak i Tomasz Grodzki w Senacie. Dwa tematy spotkania Jurek Owsiak odwiedził Senat. Zaprosił go marszałek izby Tomasz Grodzki, który zadeklarował, co przekaże na WOŚP. Obaj spotkali się w gmachu... Rozwiń Marszałek Spotkanie ze sobą spotka … Rozwiń Transkrypcja: Marszałek Spotkanie ze sobą spotkanie na obiedzie będzie obiad będzie oprowadzania po Można się budować dom Ale będziemy naprawdę dużo Prezentacje która będzie miała miejsce bitwa finałowa 12 stycznia 22 Cieszymy się bardzo Luna Oglądam Zapraszamy wszystkich A drugi bardzo ważny temat Także Zapach Polskiej Młodzieżowe A wiesz że oddział są pozamykane pozamykane mutacja Decyzję że pieniądze z naszego jednego procentu Będą próbowałem noc albo postawię ratować Właśnie przedłużek zostało zakupione meble Całej Polsce Zapytałem pana Aby być sobą Ogólnopolska debata dotyczącą Przedyskutować Jak anulować rozmawiać na ten temat 160 lat Leżak Hermione Personel medyczny Takie sprawy rozwiązywać może nie do samego końca Ludzi którzy mogą lekarza makowca I tak Kolejne zakupy ale potrzebujemy Dziękuję za to Dziękuję bardzo