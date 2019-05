Juliusz Braun nie musi przepraszać TVP. Sąd oddalił pozew

W styczniu członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun w jednym z wywiadów stwierdził, że TVP uprawia "pałkarską propagandę". Publiczna telewizja wytoczyła mu proces o ochronę dóbr osobistych. Sąd uznał jednak, że Braun nie ma za co przepraszać i oddalił pozew.

- Generalnie patrzę z przerażeniem na to, co się dzieje w Telewizji Polskiej - mówił programie telewizyjnym "Rzeczpospolitej" w styczniu 2018 roku Juliusz Braun, były szef TVP i obecny członek Rady Mediów Narodowych ( z rekomendacji PO). - Jacek Kurski jak usłyszał, że mogą go zmienić, to powiedział szybko, że "ja się sam zmienię", i zmienia ludzi. (...) To są grupy interesów w PiS-ie. Wydaje mi się, że w partii Kaczyńskiego jest grupa ludzi myślących, którzy widzą, że taka pałkarska propaganda jest niespójna z wizerunkiem, jaki w tej chwili chce budować premier Morawiecki - ocenił.