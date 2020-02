Julia Pitera: zostałam zawieszona. Rzecznik PO dementuje

Chciała zagłosować na nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Nazwiska Julii Pitery nie było jednak na liście. Miała zostać zawieszona z powodu "szkodzących wizerunkowi PO wypowiedzi medialnych". Zaprzecza temu rzecznik PO.

Co na to Pitera? - Zagłosowałam dlatego, że zażądałam wyjaśnień, jak to jest możliwe, że nic nie wiedziałam o zawieszeniu. Powiedziałam, że będę skarżyła wybory do sądu krajowego. W związku z tym dopisano mnie na liście, bo ktoś sobie wymyślił, że 20 grudnia zostałam odwieszona, ale nic o tej sprawie mi nie jest wiadome - powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info.