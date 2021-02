Josep Borrell: "Rosja nie wykorzystała szansy". Polityk w opałach

Na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Josep Borrell zamieścił indywidualne podsumowanie swojej trzydniowej wizyty w Moskwie . "Agresywnie zaaranżowana konferencja prasowa i wydalenie trojga unijnych dyplomatów podczas mojej wizyty wskazują, że rosyjskie władze nie chciały wykorzystać tej okazji do bardziej konstruktywnego dialogu z UE" - pisze w internecie szef unijnej dyplomacji.

"Jako UE będziemy musieli wyciągnąć konsekwencje, zastanowić się uważnie nad kierunkiem, jaki chcemy nadać naszym stosunkom z Rosją i zgodnie postępować z determinacją" - dodaje Borrell. Jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zaznacza, że to po stronie państw członkowskich Wspólnoty będzie zależała kwestii odpowiedzi na rosyjską retorykę - również sankcji.

Josep Borrell się broni. "O wydaleniu dyplomatów dowiedzieliśmy z mediów społecznościowych"

Rosja. Aleksiej Nawalny aresztowany. Bartłomiej Sienkiewicz: "To jest heroizm"

"Moje spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem unaoczniło, że Europa i Rosja oddalają się od siebie. Wydaje się, że Rosja stopniowo odłącza się od Europy" - ocenił Borrell. We wpisie polityk bronił się przed atakami na jego osobę za to, że nie zareagował gdy w trakcie konferencji prasowej ze swoim odpowiednikiem, wydalano 3 europejskich dyplomatów .

"O sprawie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych. Poprosiłem ministra Ławrowa o zmianę tej decyzji, ale bezskutecznie. Wróciłem do Brukseli z głębokim zaniepokojeniem perspektywami rozwoju rosyjskiego społeczeństwa i geostrategicznymi wyborami Rosji" - dodaje Borrell.

Josep Borrell w tarapatach. Jest apel o odwołanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia, estoński europoseł z grupy Europejskiej Partii Ludowej Riho Terras zaczął zbierać podpisy pod apelem do szefowej Komisji Europejskiej, aby ta pozbyła się swojego zastępcy. "Wizyta w Moskwie była własną inicjatywą Pana Borrella. To było zlekceważenie zbrodni popełnionych przez reżim Władimira Putina przeciwko politycznym oponentom" - przekazano w korespondencji do Ursuli von der Leyen.