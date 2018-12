Jolanta Szczypińska wiedziała, że umiera. "Zadzwoniła, żeby się pożegnać"

Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę tuż przed południem. Jednak już od kilku tygodni wiedziała w jak złym jest stanie. Kilka tygodni temu zadzwoniła do wszystkich polityków PiS, których dobrze znała, by się z nimi pożegnać.

W drugiej połowie listopada Jolanta Szczypińska trafiła do szpitala. Jej stan pogorszył się po zabiegu operacyjnym. Powikłania były na tyle poważne, że Jarosław Kaczyński postarał się o to, by trafiła do najlepszego szpitala. – Ma najlepszą pomoc – mówiła wówczas Wirtualnej Polsce Elżbieta Witek z PiS.