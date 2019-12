Jolanta Kwaśniewska zawiadamia policję. Aleksander Kwaśniewski: To dla nas bardzo trudne

Jolanta Kwaśniewska złoży na policji doniesienie na osobę, która się pod nią podszywa. Jej mąż Aleksander Kwaśniewski przyznał, że oboje muszą się mierzyć z takimi problemami, w tym z groźbami. Jednocześnie, były prezydent dodał, że jego żona byłaby świetnym prezydentem.

Jolanta Kwaśniewska i groźby

Były prezydent przyznaje, że i pod jego żonę, i pod niego co jakiś czas ktoś się podszywa. – To dla nas ogromny problem. Za każdym razem zgłaszamy sprawę na policję. Trwają postępowania, z tego co wiem – mówi nam Aleksander Kwaśniewski. I dodaje, że co jakiś czas pod ich adresem pojawiają się groźby.