Jolanta Kwaśniewska i fałszywy wpis ws. wyborów. Złoży zawiadomienie na policję

Jolanta Kwaśniewska na prezydenta? Była Pierwsza Dama odcina się od spekulacji i od fałszywego wpisu na Twitterze. - Nie wchodzę do polityki - powiedziała, dodając, że złoży w tej sprawie zawiadomienie na policji.

Wybory prezydenckie 2020. Jolanta Kwaśniewska zabiera głos (PAP)

Wybory prezydenckie mają odbyć się w maju 2020 roku

Pojawiły się plotki, że Jolanta Kwaśniewska dołączy do wyścigu do Pałacu Prezydenckiego

Jest żoną byłego prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego

Jolanta Kwaśniewska była gościem na antenie Radia Zet. Podczas rozmowy pojawiła się kwestia ewentualnego startu byłej Pierwszej Damy w wyborach prezydenckich 2020. Kwaśniewska poinformowała, że dyskusja o tym pojawiła się po wpisie na fałszywym koncie na Twitterze.

- Raz jeszcze dementuję, że to nie moje konto. Składam zawiadomienie na policji - powiedziała żona Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie chciałabym, żeby pokłosie tej czyjejś decyzji mogło rodzić jakieś niefajne informacje. To, że biorę udział w kampanii wyborczej to pikuś, ale potem mogą się tam znaleźć różne inne rzeczy - dodała.

To nie pierwsza sytuacja, gdy ktoś próbował podszyć się pod Jolantę Kwaśniewską. - W moim życiu były już mniej fajne rzeczy. Ja i bardzo wiele znanych kobiet znalazło się na stronie pornograficznej - obrzydliwe pozy i moja twarz. Udało się namierzyć człowieka w podkoszalińskiej wsi - wspomniała Kwaśniewska.

Na pytanie, czy ktoś z Lewicy namawiał ją do startu w wyborach, stanowczo zaprzeczyła. - Jeśli jest kobieta przygotowana przez lewicę, to na pewno nie ja - odparła Kwaśniewska. - Moja bajka związana z prezydenturą zamknęła się 23 grudnia 2005 r. i tak zostanie. Nie wchodzę do polityki - podkreśliła.

Jednocześnie zapewniła, że Polska jest gotowa na kobietę-prezydenta. - Jestem o tym głęboko przekonana. Jeśli chcielibyśmy stawiać na kompetencje, umiejętność dialogu ze społeczeństwem, twardość w kobiecym wydaniu - zdecydowanie tak - mówiła Jolanta Kwaśniewska.

Wybory prezydenckie 2020. Jolanta Kwaśniewska ocenia Małgorzatę Kidawę-Błońską i Szymona Hołownię

Jolanta Kwaśniewska pytana o to, czy Małgorzata Kidawa-Błońska jest dobrą kandydatką, odparła: jest silną kobietą. Podziwiałam ją, bo do poprzedniej kampanii weszła dosyć późno, ale wzięła to na barki i dobrze wypadła.

Z kolei Szymona Hołownię ocenia tak: dla mnie ta informacja była zaskakująca. Cenię go jako dziennikarza, ale jego decyzji wejścia w tę wielką politykę nie bardzo rozumiem. Jestem ciekawa kolejnych kroków. Do tej kampanii musi pójść z określonym programem.

- Myślę, że zdziwi się, jak duża jest różnica pomiędzy Szymonem Hołownią, który jest dziennikarzem, a zupełnie inaczej poczuje się w roli kandydata na prezydenta. Polityk to inna kategoria, będzie zbierał baty. On i jego rodzina - dodała była Pierwsza Dama.