Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia udzielił pierwszego wywiadu

Zaledwie trzy dni po ogłoszeniu chęci startu w wyborach prezydenckich, Szymon Hołownia udzielił pierwszego wywiadu. - Mnie nie interesuje władza jako taka, mnie interesuje przywództwo, pokazywanie ludziom, jak wszyscy możemy być lepszą wersją siebie - wyznaje katolicki publicysta.

W rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" Szymon Hołownia dużo miejsca poświęca swojej żonie i córce. - Dla mnie rodzina jest najważniejsza. To się nie może zmienić. Wziąłem ślub w wieku 39 lat. Urealniło mnie to w sposób cudowny, ale też uroczo bezwzględny - zapowiada kandydat na prezydenta.

Hołownia przyznaje także, że zarówno on, jak i jego żona Urszula "mają trudne logistycznie prace". - Staję na rzęsach, żeby od razu po spotkaniach gdzieś w Polsce gnać do domu i spędzić z nimi choć kawałek wieczoru i poranka, zanim córka wybierze się do przedszkola - wyznaje prezenter. I dodaje, że jego żona na pewnym etapie kampanii może w niej wziąć udział.