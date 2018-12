Kwaśniewska ostro o PiS. "Myślałam, że nikt tego nie spieprzy"

- Z okazji świąt Polakom życzę wyciszenia. A Polsce? Dobrej zmiany. Ale tym razem naprawdę dobrej, już bez cudzysłowu – mówi Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z dziennikarzem "Wprost".

Za przykład daje sądy, nocne zmiany. "Prezydent wyrywany w nocy niemal w piżamie, żeby podpisać sędziowskie nominacje. Trzeba to powiedzieć głośno: to nie jest norma!" - mówi.

"To był chyba błąd. (...) Zapłaciłam za to dużą cenę, zaczęła się nagonka. Absurdalne przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Orlenu, do mojej fundacji przyszło dziesięciu panów w kominiarkach, zabrali nam dokumentację, twarde dyski... Ktoś najwyraźniej postanowił przyciąć Kwaśniewskiej skrzydła, żeby tylko nie myślała o wejściu do polityki" - powiedziała "Wprost".