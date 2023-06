Joe Biden zaliczył wpadkę. Zwrócił się tak do brytyjskiego premiera

- Wierzę, że będziemy mieć środki, by wspierać Ukrainę tak długo jak trzeba - oświadczył Biden, odnosząc się do wątpliwości na temat przyszłego uchwalenia funduszy na ten cel przez Kongres. Jak dodał, choć słyszy krytyczne głosy na Kapitolu, to uważa, że uda się zapewnić pieniądze dla Ukrainy.