Joe Biden w Polsce. "Takich decyzji bym oczekiwał"

W piątek do Polski przyleci z wizytą prezydent USA Joe Biden. W sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. O oczekiwaniach wobec wizyty mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Chciałbym, żeby kilka aspektów było poruszonych. Pierwszy - wzmocnienie dostarczania broni do Ukrainy. Nie należy o tym zbyt dużo mówić, należy bardzo dużo w tej sprawie robić. Druga kwestia - bezpieczeństwo Polski, krajów nadbałtyckich, Słowacji, Rumunii, państw, które graniczą z Ukrainą, które są na wschodniej flance NATO. Stała obecność, rozbudowa baz, zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich we wszystkich tych krajach, dostarczanie broni, zakup broni i szybki transfer tej broni, również do Polski. Takich decyzji bym oczekiwał i pewnie wszyscy byśmy oczekiwali - mówił. - To wspólnotowe zdanie. Mimo różnic politycznych, mamy tu jako politycy w Polsce jedno stanowisko - podkreślił.