Joe Biden w Polsce. Secret Service ochrania prezydenta USA. To elita

Biden w Polsce. Strzelcy i zamknięte ulice

Joe Biden przyleci do Polski samolotem Air Force One. To specjalnie przystosowany Boeing 747, który ma zapewnić nie tylko komfort, ale również najwyższy poziom bezpieczeństwa amerykańskiego przywódcy. Bezpieczeństwo w przypadku wizyty Bidena w Warszawie stanowi kluczową kwestię. Prezydent Stanów Zjednoczonych po ulicach Stolicy będzie poruszał się kuloodporną i naszpikowaną systemami limuzyną Cadillac One, nazywaną "Bestią".