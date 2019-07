Joanna Scheuring-Wielgus "zbiera drużynę". Chce założyć Komitet Wyborczy Wyborców

Joanna Scheuring-Wielgus nie chce żegnać się z polityką. Woli zmieniać jej oblicze. Postanowiła zebrać drużynę społeczników i założyć Komitet Wyborczy Wyborców.

Posłanka zwróciła się z apelem do wszystkich, "dla których wolność, równość, odpowiedzialność, demokracja i przyroda to fundamentalne wartości" o "obywatelską i społeczną mobilizację".

"Bo wszyscy widzimy i czujemy, że te partie polityczne jakoś nie dają rady" - podkreśla Scheuring-Wielgus. "Że rzeczywistość ich przerasta i nijak pasuje do ich wyobrażeń. Zapomnieliście już o tym, kto zatrzymywał destrukcyjne działania obecnej władzy lub mobilizował się w obronie podstawowych wartości? Kto powstrzymał zabójczą dla kobiet ustawę aborcyjną? Obywatelki i Obywatele. Kto wyprowadził setki ludzi na ulice w obronie sądów i wolności demokratycznych? Obywatelki i Obywatele. Kto bronił Puszczy Białowieskiej, drzew? Obywatelki i Obywatele. Partie lubią się grzać w cudzym blasku, ale to nie one grzeją!" - podkreśliła.

Posłanka podkreśliła, że do tego, by scena polityczna w Polsce zmieniła się, "niezbędne jest wejście na nią aktywistek i aktywistów, społeczniczek i społeczników, ludzi działających w ruchach obywatelskich i organizacjach pozarządowych". "Wiem, że polityka, jaką znamy jest brudna i brutalna. Ale zależność jest oczywista. Jakość polityki jest wprost proporcjonalna do naszego w nią zaangażowania się. Jak nie ma w niej ludzi autentycznych, odpowiedzialnych, zaangażowanych społecznie, to są ci, których nie chcemy. Polityka nie jest sama w sobie zła. To słabi politycy ją zmieniają. Wiem, że można odmienić oblicze polityki, tylko trzeba do jej głównego nurtu wprowadzić ludzi przyzwoitych. Tylko tyle i aż tyle" - dodała.