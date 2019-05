Joanna Scheuring-Wielgus zaskakująco: "Ludzie chcieli dotknąć mojego płaszcza"

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus pokazała swój spot wyborczy przed wyborami do Europarlamentu. W Polskim Radiu zdradziła kulisy jego nagrania. Mówiła o czerwonym płaszczu, w którym wystąpiła w klipie, i który przechodnie chcieli dotknąć.

Idzie milcząca i mija obrazy z postulatami przed wyborami do Parlamantu Europejskiego - tak w skrócie wygląda spot wyborczy Joanny Scheuring-Wielgus. "Zapraszam na pierwszy spacer, w którym pokazuję co zamierzam robić w EU. Klip zrealizowałam z najbliższymi artystami. Kolejny spacer wkrótce" - zapowiedziała Twitterze.

- To jest ten płaszczyk, który miałam w Watykanie, jak miałam spotkanie z papieżem - powiedziała. I dodała, że podczas kręcenia klipu, "była zszokowana, ale dawało jej to też do myślenia, że zaczepiali ją ludzie i pytali, czy to jest ten płaszcz, który miała u papieża i czy mogą go dotknąć".