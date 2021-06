Joanna Scheuring-Wielgus: Ryszard Terlecki powinien przeprosić

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że nie zamierza przepraszać białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej. Jak stwierdził, nie widzi ku temu powodów. Dodał też, że napisał do Cichanouskiej "list wyjaśniający z kim ma do czynienia zadając się z Campusem". Co na to posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus? - Ryszard Terlecki w ogóle nie powinien napisać takiego tweeta - to po pierwsze. Po drugie - powinien przeprosić. Mamy sytuację tragiczną na Białorusi i zamiast mówić o tym, jak pomagać Białorusinom, jak doprowadzić do tego, by Łukaszenka został obalony, to my zajmujemy się tweetem wicemarszałka Sejmu. To wina obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy, która nie reaguje na tego typu zachowania - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Scheuring-Wielgus podkreśliła, że podpisała wniosek Polski 2050 i Lewicy o odwołanie Terleckiego z pełnionej funkcji. - Ale z informacji, które mamy, prawdopodobnie marszałek Witek nie będzie chętna, by to procedować. Szkoda, bo to nie pierwsze skandaliczne zachowanie Terleckiego - stwierdziła. Posłanka Lewicy zaznaczyła, że gdyby Terlecki przeprosił Cichanouską od razu, byłoby "okej". - Ale następnego dnia brnął w swoją narrację. To naganne i skandaliczne - podsumowała.