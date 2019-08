Joachim Brudziński oskarża: sitwa i antypolski bluzg. "Prezes ma się znakomicie"

Nie gramy w teatrzyku pisanym przez hunwejbinów Schetyny czy jego medialnych sojuszników - mówi Joachim Brudziński, europoseł PiS. Wyjaśnia też, że Jarosław Kaczyński wraca do przedwyborczych spotkań.

Dodał, że prezes PiS odwiedzi wszystkie okręgi wyborcze. - Dziennikarzy, popierających opozycję totalną, w nerwowym poruszeniu "co się stało z Jarosławem Kaczyński", muszę rozczarować. Jarosław Kaczyński ma się znakomicie - mówił europoseł PiS.

- To nie jest tak, że my poszukujemy jakiejś krwawej, politycznej dintojry. To, o czym mówił przewodniczący Marcin Horała, jest twardo udokumentowane pracami tej komisji - zaznaczył.