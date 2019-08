Przecieki z KE. Polska łamie reguły Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen i jej otoczenie milczą o rozmowach z kandydatami na komisarzy. Warszawa jako jedyna opowiada o swoich ustaleniach z niemiecką szefową Komisji Europejskiej. Media donoszą o tym, co naprawdę miało doprowadzić do zmiany kandydatury Krzysztofa Szczerskiego na Janusza Wojciechowskiego.



Rozmowy rozpoczęły się we wtorek, ale nie jest znana dokładna agenda, proponowane kandydatom teki ani nawet nazwiska. - Nie każdy znany publicznie kandydat będzie komisarzem, stąd potrzeba poufności - tłumaczyła rzeczniczka Komisji Mina Andreeva.

Dodatkowo, według niepotwierdzonych informacji, sam Szczerski miał von der Leyen przedstawić preferencje dotyczące ewentualnej teki w KE niezgodne z ustaleniami, jakie ta poczyniła wcześniej z premierem Morawieckim. To wszystko miało doprowadzić do zmiany kandydatury. A że Szczerski był kandydatem prezydenta Dudy, także kolejny kandydat został wybrany z grona osób mu bliskich. Z punktu widzenia von der Leyen to dobre posunięcie, bo Polak firmowałby politykę, która w naszym kraju może wzbudzać protesty.