Janusz Wojciechowski spotkał się z przewodniczącą KE. Jest nowym kandydatem na komisarza ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski od wczoraj jest przedstawiany jako polski kandydat do Komisji Europejskiej. Polityk spotkał się dziś z szefową KE Ursulą von der Leyen i rozmawiał z nią na temat teki, którą miałby objąć. Z kandydowania na komisarza zrezygnował Krzysztof Szczerski.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski miał ubiegać się o objęcie teki komisarza ds. infrastruktury lub polityki regionalnej. Zrezygnował z kandydowania po tym, jak pojawiła się możliwość otrzymania przez Polskę teki komisarza ds. rolnictwa. - Uważam, że jest to tak ważna dla Polski teka, że powinien objąć ją ktoś, kto rzeczywiście zajmował się rolnictwem całe życie. Zaproponowałem Janusza Wojciechowskiego - powiedział radiu RMF FM Szczerski.

Kim jest Janusz Wojciechowski?

Janusz Wojciechowski był od lat 80. członkiem ZSL, potem PSL. W latach 1995-2001 sprawował funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od momentu dołączenia Polski do Unii Europejskiej do 2019 roku sprawował mandat europosła. W 2009 roku startował już z list Prawa i Sprawiedliwości, a rok później dołączył do tej partii.