Joachim Brudziński o działaniach policji ws. Stefana W. Twarde zapewnienie

Tobiasz Ł., były przyjaciel i wspólnik w napadzie na bank Stefana W. twierdzi, że zabójca Pawła Adamowicza szukał go po wyjściu z więzienia i chciał zabić. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapewnił, że "wszystkie wątpliwości" w tej sprawie "zostaną sprawdzone" przez policję.

Według słów Tobiasza Ł., które cytuje "Super Express", Stefan W. "ubzdurał sobie", że jest on odpowiedzialny za to, co go spotkało. - Byłem przygotowany na to, że jak go spotkam na ulicy to będziemy się bić - mówi Tobiasz Ł.