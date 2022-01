Jeszcze krótsza kwarantanna? Padła nowa propozycja

Piąta fala pandemii przybiera na sile, a rząd zdecydował o nowych rozwiązaniach w walce z rozprzestrzeniania się koronawirusa. To m.in. skrócenie kwarantanny do 7 dni. Ze środowisk medycznych pada propozycja, aby był to jeszcze krótszy, bo 5-dniowy, okres po wykryciu zakażenia.