"Jestem katolikiem". Polityk Lewicy o reakcji PiS na reportaż o papieżu

Po reportażu TVN24 Prawo i Sprawiedliwość bierze na polityczne sztandary Jana Pawła II. Warszawska radna Lewicy domaga się "odjaniepawlenia" przestrzeni publicznej. - Ja rozumiem emocje, które pojawiają się gdy ktoś mógł ukrywać pedofilię. Rozumiem emocje na konferencjach prasowych. Mogę powiedzieć o własnym doświadczeniu. Jestem katolikiem, z czego nigdy nie robiłem tajemnicy i to uczestniczącym - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Gawkowski, szef parlamentarnego klubu Lewicy. - Mam trójkę dzieci i wyobrażam sobie sytuację, w której po drugiej stronie tablicy w szkole lub na mszy stoi ksiądz, który ukrywał pedofilię, bo nie chcę nawet mówić, że był pedofilem. Takie sprawy muszą być wyjaśnione, załatwione. Wszyscy, którzy przymykali oko na pedofilię, powinni mieć zarzuty. Rozumiem, że ktoś nie doniósł na kogoś, kto ukradł cukierka w sklepie, ale nie zrozumiem ukrywania pedofilii. Jeżeli chodzi o to, kto chce rozdziału Kościoła od państwa, to chce to Lewica jako jedyna głosowała przeciwko uchwale w obronie. Mieliśmy do czynienia z bardzo wyważonych stanowiskiem wygłoszonym przez Joannę Scheuring-Wielgus, która spotykała się z papieżem Franciszkiem ws. pedofilii. My będziemy walczyć o prawa ofiar. Nie ma pomysłu, by Lewica chciała wprowadzać coś tak systemowego (usuwanie pomników i nazw ulic Jana Pawła II - red.) - dodał polityk.