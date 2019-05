Jest zbiórka dla niestrajkujących nauczycieli. Nic o tym nie wiedzą

Na platformie zrzutka.pl pojawiła się zbiórka dla niestrajkujących nauczycieli i pedagogów z przedszkola i szkół w Izabelinie na Mazowszu. Organizatorzy chcą im podziękować za "szacunek do swojej pracy". Cel zrzutki to 25 tys. złotych. Placówki, o których wspomniano w zbiórce, nic nie wiedzą o tej inicjatywie.

Zrzutka "dla NIESTRAJKUJĄCYCH Nauczycieli - Wychowawców z Izabelina jako wyraz szacunku za ich decyzję" została zorganizowana przez Klub Sportowy WKS Legia Masters. To warszawski klub kolarski.

W opisie zbiórki czytamy: "Bardzo dziękujemy pedagogom niestrajkującym w gminie Izabelin, dla których dobro naszych dzieci było najważniejsze pomimo, że wielu was także zarabia niewystarczająco. My zorganizujemy zrzutkę na niestrajkujących, aby pokazać naszą wdzięczność za waszą odpowiedzialność i zwiększony wysiłek w tym czasie, gdy inni nauczyciele strajkowali. Pokazaliście, iż wasza decyzja o podjęciu pracy pedagoga była świadoma. To jest właśnie powołanie".