Jest wrogiem Kremla numer jeden. Przedstawił plan "demontażu reżimu"

- Sformułowałem platformę polityczną moją i - miejmy nadzieję - (...) wielu normalnych ludzi w sposób jak najbardziej zwięzły. (...) Jest to 15 punktów obywatela Rosji, który chce dobra swojego kraju - cytuje Nawalnego Meduza.

Swoje postulaty opozycjonista podzielił na trzy sekcje. W pierwszej z nich, pod ogólnym tytułem "Co było, a co mamy teraz" (punkty 1-4) zwraca uwagę, że w wojnie rozpętanej przez Putina niemal nikt nie chce uczestniczyć , więc armia opiera się na więźniach i osobach przymusowo zmobilizowanych. Zauważa, że ostateczna klęska militarna może być odłożona w czasie kosztem życia kolejnych setek tysięcy zmobilizowanych.

Drugą sekcję (punkty 5-8) Nawalny zatytułował "Co robić?". Pisze w niej, że Rosja uznała granice Ukrainy z 1991 roku i należy ich przestrzegać. Dodaje, że wiele granic na świecie ma charakter przypadkowy i powodują czyjeś niezadowolenie, lecz walka o ich zmianę w XXI wieku może pogrążyć świat w chaosie.

Opozycjonista wzywa rosyjski reżim do wycofania wojsk z Ukrainy , podkreślając, że kontynuowanie wojny to "histeryczna bezsilność".

Trzecią sekcję swoich dezyderatów (punkty 9-15) Nawalny nazwał "Dlaczego w interesie Rosji leży powstrzymanie agresji Putina?". Wskazuje w nich, że mniejszość Rosjan jest z natury imperialistami, a większość musi pokazać to w wyborach .

W ocenie prawników Nawalnego może mu grozić nawet do 30 lat więzienia.

To, co było i co jest teraz?