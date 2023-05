Jest w rękach CBA. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego znowu zatrzymany

Jak podaje Prokuratura Krajowa, w marci tego roku Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Katowicach przedstawił prezydentowi pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych. Mają one mieć łączną wartość 40 tys. zł. Samorządowcowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.